Die Mitfahrzentrale PENDLA wird probeweise im Kreis Ravensburg eingeführt. Pendlerinnen und Pendler sollen mit dem Onlineportal Mitfahrgelegenheiten auf dem Arbeitsweg bilden.

Weniger Autos auf den Straßen und einen Beitrag zur Verkehrswende leisten - das erhofft sich der Kreistag Ravensburg mit Einführung der Mitfahrzentrale PENDLA. Das Portal kann als App oder Webseite genutzt werden. Es hilft Pendlerinnen und Pendlern, eine Mitfahrgelegenheit auf dem Weg zur Arbeit zu finden.

Kreis Ravensburg übernimmt die Kosten zunächst für zwei Jahre

Kommunen zahlen im Monat einen Cent pro Einwohner plus Mehrwertsteuer an den Betreiber der Mitfahrzentrale. Diese Kosten übernimmt laut Kreistagsbeschluss nun der Kreis Ravensburg für die Jahre 2023 und 2024. Für Nutzerinnen und Nutzer ist PENDLA kostenlos.

Einige Kommunen in der Region Bodensee-Oberschwaben nutzen Portal bereits

In den Gemeinden Bodnegg, Schlier, Grünkraut und Waldburg ist das Portal laut Landratsamt Ravensburg bereits verfügbar. Nun sollen sich alle Städte und Gemeinden im Kreis beteiligen. PENDLA wird seit Herbst 2022 bereits im Kreis Konstanz genutzt, zudem in einigen Kommunen im Bodenseekreis. Das Angebot ist außerdem in vielen weiteren Städten und Gemeinden in ganz Baden-Württemberg verfügbar.

Die Einführung des Portals im Ostalbkreis gewann im vergangenen Jahr mehrere Preise, unter anderem die Landesauszeichnung "Wir machen Mobilitätswende".