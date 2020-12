In Tschagguns in Vorarlberg ist am Sonntagmittag ein Mann mit seinem Kleintraktor mehrere Meter abgestürzt. Er war mit Schneeräumarbeiten beschäftigt, berichtet die Landespolizei. Dabei kam der 59-Jährige von der Straße ab und stürzte mit dem Fahrzeug rund 25 Meter in steil abfallendes Gelände. Der Mann wurde aus dem Traktor geschleudert und kam verletzt ins Krankenhaus.