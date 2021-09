Paar benimmt sich in Therme daneben und fliegt raus

Weil sie sich daneben benahmen, sind eine Frau und ein Mann am Montag von der Polizei aus der Therme in Konstanz gebracht worden. Die 27-Jährige und der 32-jährige Mann hatten zuvor in der Sauna Alkohol getrunken und immer wieder Lärm gemacht. Das Personal verwies die beiden daraufhin des Hauses. Die betraten dann nackt den Schwimmbereich des Bades und gingen ins Wasser. Die Polizei wurde verständigt. Weil die Frau aggressiv wurde, legten ihr die Beamten Handschellen an und begleiteten das inzwischen angezogene Paar aus dem Thermalbad.