Die Corona-Krise hat viele Menschen hart getroffen. Oliver Grecks zum Beispiel wurde sein neuer Arbeitsplatz gleich zu Beginn der Corona-Krise im April gekündigt. Nun macht er sich selbständig - mit seiner Indoor-Bogenschieß-Anlage, die er bisher nebenberuflich betrieben hat.

Im Februar hatte er einen neuen Job begonnen, im April war er - wegen Corona-Einsparungen seines Arbeitgebers - schon wieder arbeitslos. Damals ein harter Schlag für Oliver Grecks aus Langenargen (Bodenseekreis). Inzwischen sieht er den durchlebten Tiefschlag sogar als Chance. Er hat sich selbstständig gemacht als Bogenschieß-Experte. Seit drei Jahren betreibt er mit seiner Frau nebenberuflich eine Indoor-Bogenschieß-Anlage. Was bisher sein Hobby war, ist nun sein Beruf geworden. Und er ist bereits dabei, seine Anlage zu vergrößern. Die geeignete Halle hat er bereits gefunden.

Trendsport Bogenschießen

In Fischbach bei Friedrichshafen will er mit der neuen, größeren Halle seinen Schützen mehr Platz bieten. Einen Bogen-Shop will er einrichten und Bewirtung wird es auch geben, sobald das nach den Corona-Beschränkungen wieder möglich ist. Beim Schießplatz setzt Grecks auf einen Trend, der Computerspiel und Bogenschießen zusammenbringt. Woanders boomt der Sport, deshalb hofft Oliver Grecks, dass sich seine Investitionen bald auszahlen werden.