Weil er mit einem Böller eine Autotür erheblich beschädigt hat, hat das Amtsgericht in Wangen im Allgäu am Dienstag einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Das teilte der Richter auf SWR-Anfrage mit. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Tat geschah im November 2020, an dem Auto entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro.