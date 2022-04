per Mail teilen

Mit einem Bagger und Radlader haben Unbekannte an Ostern erheblichen Sachschaden in Friedrichshafen angerichtet. Wie die Polizei berichtet, hätten die Täter die beiden Fahrzeuge auf einer Baustelle unbefugt in Betrieb genommen. Dabei beschädigten sie die Abdichtung einer Tiefgarage, kollidierten mit einem Verkehrsschild und einem Baum.