Zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Donnerstagabend um kurz vor 21 Uhr vor einer Postfiliale am Bahnhofsplatz kontrolliert hat. Der 55 Jahre alte Mann war den Beamten aufgefallen, da er beim Einparken mit seinem Wagen den Bordstein streifte und beim Gehen schwankte. Als sich der Verdacht durch einen Atemalkoholtest bestätigte - dieser ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille - musste sich der 55-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen. Weiter stellte sich heraus, dass aktuell für den Mann ein Fahrverbot wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt besteht. Er gelangt nun wegen Trunkenheit am Steuer, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen die aktuelle Ausgangsbeschränkung zur Anzeige. Seine beiden Fahrzeugschlüssel behielten die Beamten vorläufig ein.