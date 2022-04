Protest gegen Umstrukturierung der Oberschwabenklinik wird lauter

per Mail teilen

Die Krankenhaus-Landschaft in der Region ist im Wandel: Viele kleine Kliniken sollen geschlossen werden. Doch dagegen regt sich Widerstand - zum Beispiel bei einer Demonstration in Bad Waldsee.

Beim Klinikverbund Oberschwabenklinik (OSK) sollen Doppelstrukturen abgebaut werden. Die OSK-Geschäftsführung und Gesundheits- und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) aus Ravensburg hatten vor einiger Zeit angekündigt, das Krankenhaus in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) schließen zu wollen. Außerdem soll aus dem Westallgäu-Klinikum in Wangen im Allgäu eine Spezialklinik mit dem Schwerpunkt Orthopädie werden.

Bürger protestieren gegen OSK-Pläne

Mehrere Bürgerinitiativen setzen sich für den Erhalt der bisherigen Struktur ein. Die Stadt Bad Waldsee hat eine Demonstration für den Erhalt des dortigen Krankenhauses organisiert. Diese fand am Mittwochabend statt. Bürgerinnen und Bürger wollten zeigen, dass sie hinter dem Krankenhaus stehen und für dessen Erhalt kämpfen.

Laut Stadt kamen am Mittwochabend etwa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Demonstration. Pressestelle Stadt/ Brigitte Göppel

"Es werden ganze Landstriche und Regionen ,krankenhauslos' gemacht. Das muss aufhören. Die gesundheitlich Versorgung aller Menschen muss sichergestellt werden. Mit Blick auf die demografische Entwicklung ist eine wohnortnahe ärztliche Versorgung wichtiger denn je."

Mit der Demonstration am Mittwochabend wollte man zeigen, wie wichtig das Krankenhaus für Bad Waldsee sei. In Wangen soll am Samstag protestiert werden.

"Wenn die kleinen Standorte, die viele Ressourcen für wenig Inanspruchnahme verschlingen, dauerhaft aufrecht erhalten bleiben, wird sich die Gesundheitsversorgung qualitativ und quantitativ verschlechtern statt verbessern."

Lucha, der sich selbst für die Schließung der kleinen Häuser ausgesprochen hatte, kann die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen. Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Marion Kynaß erklärt er, warum Kliniken-Schließungen aus seiner Sicht dennoch richtig sind: