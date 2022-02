Bauern am Bodensee kritisieren Erhöhung des Mindestlohns

per Mail teilen

Ab Oktober soll der Mindestlohn bundesweit auf 12 Euro steigen. Dieser Gesetzesentwurf macht den Landwirten am Bodensee Sorgen. Sie fürchten unter anderem die Aufgabe von Höfen.

Ohne die rund 9.000 Erntehelfer, die jährlich vom Sommer bis zum Herbst meist aus Osteuropa in die Region Bodensee-Oberschwaben kommen und mit anpacken, geht bei den Obst-, Wein-, Hopfen- und Gemüsebauern gar nichts. Doch jetzt schlagen die Landwirte Alarm: Einen Mindestlohn, der von derzeit 9,82 Euro pro Stunde ab Oktober auf 12 Euro steigen soll, könnten viele Bauern wirtschaftlich nicht verkraften, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier von acht landwirtschaftlichen Verbänden in der Bodenseeregion. Sie fordern eine Sonderregelung, stoßen damit aber auch auf Kritik, berichtete SWR-Reporter Dirk Polzin:

Auch der Deutsche Bauernverband (DBV) und der Gesamtverband der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände (GLFA) sprachen sich gegen eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro aus. Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen werde geschwächt.

"Diese Erhöhung verschärft den bereits bestehenden Wettbewerbsdruck in der Land- und Forstwirtschaft und gefährdet nicht nur die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen, sondern verdrängt vor allem den Obst- und Gemüseanbau in europäische Regionen mit niedrigeren Löhnen."

Die Obst-, Wein-, Hopfen- und Gemüsebauern vom Bodensee und aus Oberschwaben üben darum heftige Kritik an der geplanten Erhöhung des Mindestlohns. Gelte er auch für ausländische Erntehelfer, seien die Mehrkosten von 22 Prozent für landwirtschaftliche Betriebe nicht mehr zu tragen. Bei einem 15 Hektar großen Obstbaubetrieb etwa wären es rund 42.000 Euro im Jahr. Es drohten die Aufgabe von Höfen und eine Verlagerung der Produktion ins Ausland.

Niedrigerer Mindestlohn für Saisonkräfte gefordert

Die Abhängigkeit Deutschlands von Importen steige, heißt es von den Verbänden weiter. Die Politik müsse daher einen niedrigeren Mindestlohn für Saisonarbeitskräfte einführen, fordern die Landwirte am Bodensee.