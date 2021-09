Millionenverlust des Bodensee-Airports im Finanzausschuss

per Mail teilen

Der Bodensee Airport in Friedrichshafen hat im vergangenen Jahr rund drei Millionen Euro Verlust gemacht. Am Montag ist der Jahresabschluss Thema im Finanzausschuss des Gemeinderats.

Der Umsatz des Flughafens Friedrichshafen halbierte sich im vergangenen Jahr. Er lag bei 4,4 Millionen Euro. Das geht aus den Sitzungsvorlagen für den Gemeinderat in Friedrichshafen hervor. Das Corona-Jahr ließ den Flugverkehr ab März vergangenen Jahres weltweit einbrechen. Auch am Bodensee Airport in Friedrichshafen fanden während des monatelangen Lockdowns nur noch vereinzelt Flüge statt. Hauptsächlich waren es medizinische Flüge sowie Fracht- und Versorgungflüge.

Einbruch der Passagierzahlen

Insgesamt ging die Zahl der Flugbewegungen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um gut 40 Prozent zurück, auf 18.800. Die Zahl der Passagiere brach um fast 80 Prozent ein - auf knapp 120.000 Fluggäste. Unter anderem dadurch machte der Bodensee Airport große Verluste und deutlich weniger Umsatz.

Insolvenz in Eigenverwaltung

Im vergangenen Juni hatte der Bodensee Airport wegen Überschuldung Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Ein Schritt auf dem Weg zur Sanierung ist der Verkauf seiner Grundstücke an eine Besitzgesellschaft. An ihr sind die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis beteiligt.