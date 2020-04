Beim Brand in zwei Firmengebäuden in Achberg (Landkreis Ravensburg) ist am Donnerstag Schaden in Millionenhöhe entstanden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Polizei und Feuerwehr wurden am Morgen gegen 6:00 Uhr informiert. Doch da standen die beiden Gebäude bereits lichterloh in Flammen. Laut Polizei handelt es sich um zwei Firmen: eine Zimmerei und einen Betrieb, der Verpackungsmaterial herstellt. Eine Produktionshalle sei vollständig ausgebrannt. Pressestelle Feuerwehr Knallgeräusche vor Brandausbruch Eine Augenzeugin berichtete von lauten Knallgeräuschen, die dem Brand vorausgegangen seien. Durch die Hitzeentwicklung wurden Teile der Isolation durch die Luft geschleudert, die verkohlten Reste hätten sich über das gesamte Gemeindegebiet verteilt, so der Achberger Bürgermeister Johannes Aschauer gegenüber dem SWR. Autofahrer auf der A96 gewarnt Die Rauchentwicklung war nach Polizeiangaben so stark, dass Autofahrer auf der nahe gelegenen Autobahn 96 München-Lindau gewarnt wurden. Die Feuerwehr war mit knapp 80 Kräften im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.