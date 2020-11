per Mail teilen

Bei einem Großbrand in der Nacht ist die fast 100 Jahre alte Scheffelhalle in Singen (Kreis Konstanz) zerstört worden. Der Schaden soll bei mehreren Millionen Euro liegen.

Am späten Montagabend seien bei Feuerwehr und Polizei zahlreiche Notrufe eingegangen, so ein Sprecher der Polizei. Der Feuerschein und die Rauchsäule seien von weitem sichtbar gewesen. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Trotz eines Großaufgebots von rund 50 Feuerwehrleuten brannte die Scheffelhalle aber komplett ab. Die Feuerwehr verhinderte allerdings ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Die Scheffelhalle, eines der Singener liebgewonnenen Wahrzeichen, steht aktuell im Volllbrand. Wir berichten weiter.Posted by Freiwillige Feuerwehr Singen on Monday, November 16, 2020 Freiwillige Feuerwehr Singen, Facebook

Brandursache bislang unklar

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Löscharbeiten, die am frühen Dienstagmorgen noch andauerten, musste eine angrenzende Straße gesperrt werden. Die Scheffelhalle gilt als Teil der jüngeren Singener Stadtgeschichte. Generationen von Singener Bürgern verbinden mit der Halle ihre Erinnerungen an Fastnachts- und Kulturveranstaltungen. Viele Singener reagierten betroffen, einige kamen noch in der Nacht zum Brandort. SWR-Reporter Thomas Wagner hat erste Reaktionen aus der Nacht zusammengefasst: