Das Ministerium für Ländlichen Raum fördert in diesem Jahr 390 Projekte in der Region Bodensee-Oberschwaben mit insgesamt fast 20 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Es fördert unter anderem zeitgemäße Wohnangebote, lebendige Ortskerne, einladende Plätze und Grünanlagen, auch in diesem Jahr liegt ein Schwerpunkt auf Dorfgastronomie und Grundversorgung. Knapp jedes dritte Förderprojekt der Region ist im Kreis Sigmaringen, dorthin geht auch das meiste Geld, gut sechs Millionen Euro. Sie fließen beispielsweise in eine Gemeinschaftseinrichtung in Krauchenwies-Göggingen, aber auch nach Pfullendorf und Mengen. In Riedlingen im Kreis Biberach werden mehrere Projekte zum Thema Arbeit unterstützt, in Orsingen-Nenzingen im Kreis Konstanz erhält eine Gemeinschaftseinrichtung mehr als 800.000 Euro. Landesweit vergibt das Ministerium gut 100 Millionen Euro, so viel wie noch nie.