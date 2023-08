In einem möglichen Betrugsfall um Bauprojekte in Vorarlberg könnte es einen Bezug zu den Bregenzer Festspielen und zur Stadt Bregenz geben. Stadt und Festspiele prüfen die Vorwürfe.

Die Stadt Bregenz und die Bregenzer Festspiele könnten von einem Korruptionsskandal um fingierte Rechnungen für Bauprojekte in Vorarlberg betroffen sein. Das berichtet die österreichische Tageszeitung "Der Standard" in ihrer Online-Ausgabe. Sie beruft sich auf einen Whistleblower. Die Stadt Bregenz und die Festspiele wollen die Vorwürfe nun prüfen.

"Der Standard" berichtet, dass die Korruptionsaffäre um möglicherweise fingierte Rechnungen bei Bauprojekten die Bregenzer Festspiele erreicht habe. Das betreffe zum einen die Generalsanierung des Festspielhauses 2003 und die aktuelle Sanierung. Die Bregenzer Festspiele erneuern derzeit unter anderem die Seebühne, die Zuschauertribüne und Teile des Festspielhauses.

Festspiele und Stadt Bregenz prüfen Vorwürfe

Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Festspiele geschädigt seien, so Festspielsprecher Axel Renner gegenüber dem SWR. Die Bregenzer Festspiele könnten außerdem von den Vorwürfen gar nicht betroffen sein, da für die Sanierung des Festspielhauses die Stadt zuständig sei. Die Stadt Bregenz betreibt über ihren Eigenbetrieb Kongresskultur GmbH das Festspielhaus. Man prüfe aber die Vorwürfe und einzelne Geschäftsvorgänge, so Renner. Wann das abgeschlossen sei, sei offen.

Auch die Stadt Bregenz ist überrascht. Von den Vorwürfen habe man aus den Medien erfahren, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Stadt gegenüber dem SWR. "Nichtsdestotrotz nehmen wir die Vorwürfe sehr ernst", heißt es weiter. Die Vorwürfe sollen intern geprüft werden. Zum jetzigen Zeitpunkt könnten sie daher nicht weiter kommentiert werden.

Investitionen von rund 60 Millionen Euro

Der Betonkern der Seebühne im Bodensee soll im kommenden Winter saniert werden, wenn das Bühnenbild abgebaut ist. Außerdem entsteht neben dem Festspielhaus ein Neubau. Das Projekt kostet insgesamt rund 60 Millionen Euro. Die Kosten teilen sich der Bund, das Land Vorarlberg, die Stadt Bregenz und die Festspiele selbst. Das teilten die Festspiele zu Beginn der Sanierungen mit.

Staatsanwaltschaft Feldkirch ermittelt wegen Verdachts auf schweren Betrug

Bereits vor zwei Wochen waren von der Staatsanwaltschaft Feldkirch Wohnungen in Vorarlberg wegen des Verdachts auf schweren Betrug durchsucht worden. Mehrere Mitarbeiter der Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) sollen seit 2013 bei Bauprojekten von Krankenhäusern in Vorarlberg Rechnungen gefälscht haben. In den mutmaßlichen Betrug sind offenbar auch Mitarbeiter der Firma Siemens verstrickt. Die Schadenssumme liegt nach Angaben der Staatsanwaltschaft Feldkirch im einstelligen Millionenbereich. Siemens selbst hatte die Ermittlungen durch eine Anzeige ins Rollen gebracht. Vier Personen sitzen laut "Der Standard" in Untersuchungshaft.