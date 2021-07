Der Motorenhersteller Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen liefert nach eigenen Angaben im Sommer Stromversorgungs-Systeme nach Saudi-Arabien. Der Wert des Auftrags liege in zweistelliger Millionen-Höhe. Die sogenannten "MTU Power Packs" seien für Super-Computer an der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technik. Die Anlagen müssten Temperaturen von bis zu 50 Grad standhalten. Produziert werden die MTU-Anlagen aber nicht in Friedrichshafen, sondern in Belgien.