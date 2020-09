per Mail teilen

Bad Schussenried (Kreis Biberach) bekommt vom Bund bis zu drei Millionen Euro für die Generalsanierung seiner fast 45 Jahre alten Sporthalle. Das Geld kommt aus einem 600 Millionen Euro umfassenden Förderprogramm für die Sanierung kommunaler Einrichtungen und wurde am Mittwoch vom Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligt. Das teilten die Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Biberach, Josef Rief (CDU) und Martin Gerster (SPD), mit. Damit trage der Bund mehr als ein Drittel der geschätzten Gesamtkosten einer Sanierung von 8,5 Millionen Euro, so Gerster. Die Sporthalle in Bad Schussenried entspreche nicht mehr den energetischen Standards oder den Ansprüchen des Schul- und Vereinssports.