Das Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie an der Uni Konstanz erhält 60 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg. Mit dem Geld soll ein Neubau in Uninähe mitfinanziert werden.

Baubeginn soll 2023 sein, teilte das Staatsministerium am Dienstag mit. Der Umzug der einstigen Außenstelle des Max-Planck-Instituts (MPI) für Ornithologie in Radolfzell (Kreis Konstanz) an die Uni Konstanz und der gleichzeitige Ausbau zum Institut für Verhaltensbiologie war 2019 beschlossen worden. Seitdem sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts in Räumen in Radolfzell, in der Universität Konstanz und auf angemieteten Flächen untergebracht.

"Spannende und wertvolle Arbeit am Bodensee"

Der Neubau soll den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Instituts den nötigen Raum für ihre Forschung geben, so das Ministerium. Das MPI schätzt die Gesamtkosten des Baus auf 65 Millionen Euro. Zuvor hatte das Kabinett der Millionenförderung zugestimmt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lobte ausdrücklich die Arbeit des Forschungsinstituts zum Schutz der Artenvielfalt und zum Ausbau der verschiedenen Anwendungsbereiche der Künstlichen Intelligenz.

"Das hat eine enorme Bedeutung für uns. Wir stärken damit weiter unsere exzellente, interdisziplinäre und vernetzte Wissenschaft. Es ist eine wirklich spannende und wertvolle Arbeit, die da am Bodensee geleistet wird.“ Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Mit der Gründung des neuen Instituts im Jahr 2019 und der Entscheidung zur Ansiedelung auf dem Universitätscampus in Konstanz habe sich die Max-Planck-Gesellschaft klar zu einem weiteren Ausbau der international sehr beachteten Forschung in Konstanz bekannt, so Kretschmann weiter. Baden-Württemberg zählt laut Staatsministerium neben Bayern und NRW zu den Ländern mit den meisten Max-Planck-Einrichtungen. Sie haben unterschiedliche Schwerpunkten - darunter Astronomie, Kernphysik und Immunbiologie.

Ein Experiment der Verhaltensforscher: Erkennt ein Putzerfisch in einem Aquarium sein Spiegelbild? Pressestelle Universität Konstanz

"Institut ist einzigartig auf der Welt"

Einer der beiden Direktoren des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie, Martin Wikelski, sagte am Dienstag in Stuttgart, die Unterstützung der Landesregierung für den Neubau sei unglaublich wertvoll in einer Zeit, die von globalen Pandemien und Biodiversitätsverlust geprägt sei.

"Zusammen mit der Universität Konstanz entsteht am Bodensee ein Hochtechnologiestandort, der die international führende Weltraumtechnologie Baden-Württembergs fördert. Unser neues Institut ist einzigartig auf der Welt – wir sind stolz darauf, dass es im 'deutschen Silicon Valley' entstehen darf!" Professor Martin Wikelski