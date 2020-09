per Mail teilen

Kirchdorf an der Iller im Kreis Biberach erhält rund 3,7 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Das melden die beiden Bundestagsabgeordneten Josef Rief von der CDU und Martin Gerster von der SPD. Insgesamt will die Gemeinde rund 7,4 Millionen Euro für schnelles Internet ausgeben. Das Fördergeld stammt aus dem Bundesprogramm zur Beseitigung sogenannter "Weißer Flecken". Damit soll der Ausbau schnellen Internets vor allem in ländlichen Regionen gefördert werden.