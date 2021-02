per Mail teilen

In die Region Bodensee-Oberschwaben fließen dieses Jahr insgesamt über 32 Millionen Euro Fördergelder für den Städtebau. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Stuttgart mit. Mit dem Geld wollen Bund und Land vor allem neuen Wohnraum und die Umgestaltung von Straßen und Plätzen fördern. Den Löwenanteil erhält dabei mit knapp zwölf Millionen Euro der Kreis Ravensburg. Hier werden 13 Kommunen gefördert. Über acht Millionen stehen für Projekte im Kreis Biberach zur Verfügung. Im Kreis Konstanz sind es knapp sieben Millionen. Schlusslicht sind der Bodenseekreis mit knapp vier und der Kreis Sigmaringen mit knapp zwei Millionen Euro an Fördergeldern.