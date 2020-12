Das Bundeskartellamt in Bonn hat Bußgelder in Höhe von 175 Millionen Euro gegen fünf Aluminium-Schmieden wegen verbotener wettbewerbswidriger Absprachen verhängt. Darunter die Strojmetal Aluminium Forging GmbH in Singen im Kreis Konstanz und die Leiber Group GmbH & Co KG in Emmingen-Liptingen im Kreis Tuttlingen. Die Wettbewerbshüter teilten mit, leitende Mitarbeiter der Unternehmen hätten sich jahrelang darüber verständigt, wie Kostensteigerungen an Kunden weitergegeben werden könnten, den Angaben zufolge vor allem Zulieferer und Hersteller aus der Automobilindustrie. Die Ermittlungen ins Rollen gebracht hatte ein Schmiede-Unternehmen, das einen Kronzeugenantrag gestellt hatte. Die verhängten Geldbußen sind noch nicht rechtskräftig.