Der Zugbauer Stadler im thurgauischen Bussnang hat nach eigenen Angaben einen Milliardenauftrag erhalten. Stadler wird für die staatliche Eisenbahn in Spanien 59 Nahverkehrszüge bauen. Die Doppelstock-Züge werden in den größten spanischen Städten eingesetzt. Der Auftragswert, so Stadler, liege bei rund einer Milliarde Euro.