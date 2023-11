T-Shirt statt Daunenjacke - Spätsommer im November am Bodensee

Beinah spätsommerlich warm ist es am Mittwoch in Friedrichshafen gewesen. Viele Spaziergänger an der Seeuferpromenade genossen das schöne Wetter - wenn auch mit gemischten Gefühlen. Denn sie wissen: Normal ist das nicht um diese Jahreszeit.