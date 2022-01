Milchlaster brennt in Bad Wurzach aus

In Bad Wurzach im Kreis Ravensburg ist am Samstagmorgen ein Milchlaster in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro.

Das Feuer breitete sich von der Fahrerkabine auf das komplette Zugfahrzeug aus. Der Fahrer wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Das Führerhaus des Lastwagen brannte komplett aus. Freiwillige Feuerwehr Bad Wurzach Feuerwehrkräfte in Bad Wurzach mehrere Stunden im Einsatz Rund 14.000 Liter Milch, die der Lastwagen transportiert hatte, sind nach Angaben der zuständigen Firma nach dem Brand unbrauchbar. Allerdings konnte der Anhänger gerettet werden. Die Landstraße 314 in Bad Wurzach war wegen des Feuerwehreinsatzes für mehrere Stunden gesperrt.