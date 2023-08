Milchlaster bei Biberach verunglückt

Im Biberacher Ortsteil Mettenberg ist am Donnerstagvormittag ein Milchlaster von der Straße abgekommen und umgekippt. Verletzt wurde niemand.

Bei einem Unfall mit einem Milchlaster sind am Donnerstag in Biberach-Mettenberg rund 10.000 Liter Milch ausgelaufen. Laut Polizei fuhr der 20-jährige Fahrer am Ortsausgang Mettenberg mit dem Laster in einen Kreisverkehr. Als er herausfuhr, geriet der Anhänger gegen den Bordstein. Der Anhänger kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr sei rasch vor Ort gewesen und habe die Fahrbahn mit viel Wasser gereinigt, hieß es von Seiten der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer im Kreisverkehr wohl zu schnell gefahren sein. Die Beamten schätzen den Schaden auf insgesamt 20.000 Euro.