Milchiger Himmel über dem Bodensee: Waldbrände in Kanada sind schuld

Kanadische Waldbrände sorgen für einen trüben Himmel und schlechte Sicht am Bodensee - mit farbenfrohen Sonnenuntergängen als besonderem Effekt.

Der Himmel über der Region vom Bodensee bis nach Oberschwaben zeigt sich aktuell milchig und getrübt. "Das liegt an den verheerenden Waldbränden in Kanada", erklärt Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. Die riesigen Feuer setzten enorme Mengen Rußpartikel frei. Diese gelangten mit der straffen Westwetterlage bis nach Mitteleuropa.

An den Rußpartikeln kondensiert Feuchtigkeit in großer Höhe, erklärt Roth. Dadurch entstünden dünne Cirruswolken, die den Himmel wie einen Schleier erscheinen ließen. "Das führt zu einer sichtbaren Trübung der Atmosphäre und verminderter Sichtweite", so Roth. Ein positiver Nebeneffekt: Der Ruß sorgt für farbenfrohe Sonnenauf- und -untergänge.

Sichttrübung und Wetterprognose: Wie lange bleibt der milchige Himmel?

Der Höhepunkt der Rußkonzentration ist laut Roth inzwischen erreicht. "Am Mittwoch wird die Sicht deutlich besser", verspricht der Wetterexperte. Allerdings wird es ab Freitag wieder diesig: Saharastaub zieht auf, der ähnliche Auswirkungen hat, aber häufiger vorkommt.

Was tausende Kilometer entfernt passiert, beeinflusst unser Wetter direkt.

"Saharastaub trübt die Atmosphäre in Mitteleuropa etwa fünf bis zehn Mal im Jahr", erklärt Roth. Die Waldbrände als Ursache seien dagegen eine seltene Ausnahme. Da die Feuer in Kanada noch brennen und die Westwetterlage anhalte, könnten Rußpartikel auch in den kommenden Wochen weiterwirken, so Roth. Allerdings dürfte die Ausprägung schwächer sein.

Klimawandel und Wetterextreme: Was bringt die Zukunft?

Häufigere Südwestwetterlagen durch den Klimawandel verstärken laut Roland Roth das Auftreten von Saharastaub und ähnlichen Wetterphänomenen. "Ob wir Waldbrand-Rußpartikel künftig öfter erleben, ist noch unklar", sagt Roth.