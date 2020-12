per Mail teilen

Im Kreis Konstanz sind Mieter in mittlerweile sechs Kommunen durch die Mietpreisbremse geschützt. Die Verordnung galt bereits in Konstanz, Singen und Radolfzell, neu hinzugekommen sind seit Mittwoch die Gemeinden Reichenau, Eigeltingen und Büsingen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass bei neu abgeschlossenen Mietverträgen die Miete nicht mehr als zehn Prozent teurer sein darf als vergleichbare Wohnungen. Sie gilt nicht bundesweit, sondern nur in festgelegten Regionen.