Mieterbund und "Vonovia" einigen sich wegen Mieterhöhungen

Der Mieterbund Bodensee und der Immobilienkonzern "Vonovia" haben sich bei einem Modernisierungsprojekt in Konstanz auf einen Kompromiss geeinigt. Laut Mieterbund hat sich "Vonovia" bereit erklärt, die Mieterhöhung zu begrenzen. Sie falle damit deutlich niedriger aus als gesetzlich möglich. Das sei ein Erfolg, so der Mieterbund, denn dadurch habe sich die finanzielle Belastung der Bewohnerinnen und Bewohner deutlich verringert. Seit rund drei Jahren saniert und modernisiert Vonovia über 250 Wohnungen in der Konstanzer Schwaketenstraße. Mieterinnen und Mieter hatten immer wieder gegen deutliche Mieterhöhungen protestiert. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Ende.