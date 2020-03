per Mail teilen

Der Mieterbund Bodensee berät Mieter ab sofort überwiegend per Telefon und E-Mail. Grund ist die Ausbreitung des Coronavirus. Bei mietrechtlichen Notfällen, wie fristlosen Kündigungen, werde es nach wie vor persönliche Beratungstermine geben, heißt es in einer Mitteilung. Zudem wurde die Delegiertenversammlung verschoben. Sie sollte am 21. März stattfinden.