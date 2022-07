Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Samstagmorgen in Bregenz haben eine Mieterin und deren Bekannter die Löscharbeiten der Feuerwehr erheblich behindert. Der Mann sei deswegen kurzzeitig festgenommen worden, hieß es von der Polizei. Die Frau wollte demnach immer wieder in ihre brennende Wohnung zurück. Als die Beamten sie darin hinderten, wurden die Frau und ihr Bekannter aggressiv. Gegen beide wird nun ermittelt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.