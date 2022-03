Spitzenrestaurants in Oberschwaben und am Bodensee behalten Sterne

Der Guide Michelin hat wieder die besten Restaurants Deutschlands mit Sternen ausgezeichnet. In der Region Bodensee-Oberschwaben verteidigten alle bisherigen Sterneköche ihre Sterne.

Wie am Mittwoch bekannt gegeben worden ist, wurde erneut das "Ophelia" in Konstanz mit zwei Sternen ausgezeichnet. Damit gehört es weiter zu den besten Restaurants im Süden. Neben der tollen Lage direkt am See besteche die präzise und aromareiche Küche von Dirk Hoberg, so die Begründung des Guide Michelin.

Mit einem Stern wurden sieben Restaurants in der Region Bodensee-Oberschwaben ausgezeichnet. Sie alle hatten bereits bei der vergangenen Auszeichnung je einen Michelin-Stern. Prämiert wurden:



"Schattbuch" in Amtzell (Kreis Ravensburg),

"s'Äpfele" in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz),

"San Martino" in Konstanz,

"Falconera" in Öhningen (Kreis Konstanz),

"Casala" in Meersburg (Bodenseekreis),

"SEO Küchenwerk" in Langenargen,

"Villino" in Lindau.

Küchenchef Jürgen Waizenegger vom Biohotel Mohren freut sich über den Grünen Stern. Pressestelle Biohotel Mohren

Seinen Grünen Stern konnte das Biohotel Mohren in Deggenhausertal (Bodenseekreis) verteidigen. Darüber freue sich das gesamte Team sehr, weil durch den Grünen Stern auch das Konzept von konsequenter Nachhaltigkeit ausgezeichnet werde, so Küchenchef und Biolandwirt Jürgen Waizenegger.