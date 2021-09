per Mail teilen

Auf zwei Feldern in der Region Ostrach (Kreis Sigmaringen) ist es zu Vorfällen gekommen bei denen zwei Häcksler zerstört wurden. Laut Polizei seien möglicherweise Metallteile in die Häckslertrommeln geraten. Dabei sei ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder ähnliche Fälle im Kreis Ravensburg und im Kreis Konstanz, dass durch Metallteile absichtlich landwirtschaftliche Geräte beschädigt wurden.