In Biberach demonstrierten am Dienstag die Beschäftigte der Elektro- und Metallindustrie. Sie wollen damit in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Am Dienstagnachmittag trafen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer der Metall- und Elektroindustrie Baden- Württemberg zur vierten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft IG Metall fordert vier Prozent mehr Lohn.