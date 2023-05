Betreiber zufrieden mit wiederbelebten Ablachtalbahn

per Mail teilen

Die Betreiber der wiederbelebten Ablachtalbahn zwischen Mengen (Kreis Sigmaringen) und Stockach (Kreis Konstanz) ziehen für das vergangene Jahr eine positive Bilanz. Vor allem der Güterverkehr habe zugelegt, heißt es in einer Mitteilung der Städte Meßkirch und Sauldorf, die an der Bahnstrecke liegen und sie seit März betreiben. Ebenfalls ein Erfolg sei der Personenverkehr auf der Ablachtalstrecke gewesen, den es vergangenes Jahr erstmals seit 1972 wieder durchgehend gab. Unter dem Namen "Biberbahn" fuhren von August bis Oktober an Sonn- und Feiertagen gut 90 Züge.