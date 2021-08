Nach der coronabedingten Messepause findet die IBO ab Donnerstag auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Bis Sonntag werden 280 Aussteller ihre Angebote in vier Hallen und im Freigelände präsentieren.

Laut Veranstaltern entfällt auf der Sommer-IBO die sogenannte 3-G-Regelung für die 9.500 Besucherinnen und Besuchern, die pro Tag auf der Messe zugelassen sind. Ihnen ist der Eintritt auch ohne Schnelltest, Impf- oder Genesungsnachweis möglich.

Genügend Abstand sei auf einer Messe gegeben, die Hallen böten genügend Raum und seien gut belüftet, heißt es. Die Besucher müssen sich jedoch registrieren. Zudem gebe es in den Messehallen eine Maskenpflicht. Auf dem Freigelände müssen Mund und Nase nicht bedeckt werden. Laut Projektleiter Rolf Hofer fand die IBO zuletzt vor 28 Monaten in Friedrichshafen statt.

"Wir gehen mit einem guten Gefühl an den Start und sind uns auch unserer Verantwortung bewusst."

In den Messehallen soll unter anderem ein kulinarisches Programm auf der Eventbühne mit Koch- und Grillshows laufen und eine Kreativ-Modenschau neue Modehits zeigen. Zudem sind Expertenrunden rund um das Thema Bauen geplant. Auch Last-Minute Ferienangebote sollen präsentiert und die aktuellen Auto- und Caravanmodelle ausgestellt werden. Neu im Programm seien laut Veranstalter Comedians, die auf der Live-Bühne im Freigelände auftreten werden.

Schnellstes Kind vom Bodensee

In Kooperation mit der Deutschen Kindersportakademie soll ein Kindersprint stattfinden. Gesucht werde hierbei "Das schnellste Kind vom Bodensee". Der Wettbewerb ist an Grundschüler gerichtet. Ziel sei es, die Kinder spielerisch zu Bewegung und zum Sport zu motivieren, heißt es seitens der Veranstalter. Die zehn Kinder, die den computergestützten Laufparcours am schnellsten bewältigen, treten am Sonntag nochmals gegeneinander an.