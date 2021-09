Polizei ermittelt wegen Messerangriff und versuchter Tötung

Nach einem Messerangriff auf einen 21-Jährigen in Ravensburg vergangenen Freitag, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen nun gegen einen 17-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Das gaben die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ravensburg bekannt. Am Freitagabend soll der 17-jährige Tatverdächtige zusammen mit einigen Gleichaltrigen den 21-jährigen aus dem Auto heraus angehalten und ihn mit einem Messer attackiert haben. Dabei erlitt das Opfer Verletzungen an der Hand und eine tiefe Wunde am Oberschenkel. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige wurde mittlerweile festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.