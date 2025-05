Autos, Flugzeuge und Boote: Bis zum Sonntag läuft in Friedrichshafen wieder die "Klassikwelt Bodensee". Drei Tage lang ist das Messegelände Treffpunkt für Oldtimer-Fans.

Schon zum 16. Mal zeigt die "Klassikwelt Bodensee " an diesem Wochenende alles, was fährt, schippert und fliegt. Luftakrobatik von alten Doppeldeckern, historische Fahrzeuge zu Lande und auf dem Wasser sowie jede Menge Zubehör für die Fans von Oldtimern präsentieren in elf Messehallen rund 300 Aussteller. Bei der Sonderausstellung "Classic-Cars in Black & White" geht es laut Messe Friedrichshafen besonders edel zu, dort werden nur schwarze und weiße Oldtimer gezeigt.

125 Oldtimer fahren in den Sonnenuntergang auf der "Klassikwelt Bodensee"

Bereits am Freitagabend gibt es die Veranstaltung "Sunset am See". Anlässlich des ersten Flug eines Zeppelins vor 125 Jahren fahren 125 Oldtimer bei Sonnenuntergang vom Messegelände zur Friedrichshafener Uferpromenade. An den drei Messetagen erwarten die Veranstalter der "Klassikwelt Bodensee" insgesamt rund 36.000 Besucher.

Die "Klassikwelt Bodensee" läuft von Freitag, den 16., bis Sonntag, den 18. Mai 2025. Geöffnet hat sie am Freitag von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr.