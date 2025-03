55.000 Menschen besuchen Verbrauchermesse "IBO" in Friedrichshafen

per Mail teilen

Mit einem leichten Besucherplus ist am Sonntag die Verbrauchermesse "IBO" in Friedrichshafen zu Ende gegangen. Nach Angaben der Messe kamen rund 55.000 Besucherinnen und Besucher.

Aus dem Messejahr in Friedrichshafen ist sie nicht wegzudenken: die "Internationale Bodenseemesse", kurz "IBO". 55.000 Menschen haben sie an den vergangenen fünf Messetagen besucht. Das sind rund 2.000 mehr als ein Jahr zuvor. Auch die Zahl der Aussteller war mit 550 in diesem Jahr etwas höher als noch 2024.

Mit gezielten Aktionen sei vermehrt auch ein junges Publikum angesprochen worden, heißt es von Seiten der Messe. Das sei die Basis für eine vielversprechende Zukunft der Verbrauchermesse, so Messechef Klaus Wellmann.

"Klima-Arena" sollte auf der "IBO" für Nachhaltigkeit begeistern

Erstmals auf der Messe war eine "Klima-Arena" für junge Besucherinnen und Besucher aufgebaut. So sollte die "IBO" mit Spielen, Vorträgen und Mitmachangeboten für das Thema Nachhaltigkeit begeistern.

Die "IBO" präsentierte Veranstalter-Angaben zufolge Produkte und Dienstleistungen aus vielen Bereichen wie Mobilität, Bildung, Genuss, Haushalt, Wohnen, Gesundheit, Sport und Kreativität sowie Freizeit, Reisen, Garten und Bauen. Die ausstellenden Unternehmen zeigten sich laut Messe zufrieden. Nicht nur direkte Verkäufe, auch Imagepflege und das Akquirieren neuer Kunden hätten dabei im Fokus gestanden. Die Messe ging am Sonntag zu Ende.