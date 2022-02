Messe "Fruchtwelt Bodensee" digital gestartet

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) hat am Freitag die "Fruchtwelt Bodensee" begonnen. Die dreitägige Fachmesse für Obstbau, Destillation und Agrartechnik findet digital statt.

Die Teilnahme an der digitalen Messe "Fruchtwelt Bodensee", die bis Sonntag dauert, ist kostenfrei. In Expertenrunden im Digitalstudio auf dem Messegelände Friedrichshafen geht es unter anderem um resistente und robuste Apfelsorten, die trotz Klimawandel gedeihen und weniger Pflanzenschutzmittel brauchen. Zuschauer können Fragen stellen. Am Samstag folgen weitere Vortragsreihen und am Sonntag der Internationale Brennertag per Live-Übertragung.

Die Messe "Fruchtwelt Bodensee" findet 2022 digital im Studio statt. SWR

Hauk kritisiert Mindestlohn-Erhöhung

Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) wies zum Auftakt der Messe auf die Mehrkosten hin, die auf die Obstbetriebe am Bodensee durch die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde zukämen. Hauk sagte, offen sei jedoch, inwieweit die Erhöhung auch Einfluss auf die Preise im Lebensmitteleinzelhandel haben werde.

"Die auf Bundesebene geplante Erhöhung des Mindestlohns ist für die Betriebe kaum tragbar."

Obsthöfe öffnen für Touristen

Damit Obstprodukte aus der Bodenseeregion eine Zukunft haben, müssen sie noch besser vermarktet werden. Das war am Freitag die zentrale Forderung von Experten bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der "Fruchtwelt Bodensee". Die Obstbauern müssten mehr Nähe zum Verbraucher bekommen, sagte ein Vertreter des Verbands "Obstregion Bodensee". Die Höfe sollten sich mehr öffnen, etwa für Touristen, und Offenheit zeigen bei Themen wie Pflanzenschutz oder Klimawandel.

Verbraucher wollen für Regionalität nicht mehr zahlen

Die Vorzüge regionaler Produkte müssten auch mit Hilfe der Politik besser beworben werden, so ein Vertreter der Supermarktkette EDEKA. Ein Problem sei, dass die meisten Verbraucher für regionale Produkte nicht mehr zahlen wollten als für die aus dem Ausland. Mut machte den Obstbauern ein Experte des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee in Ravensburg-Bavendorf: Robuste Obstsorten und umweltschonende Verfahren beim Pflanzenschutz könnten den Landwirten am See künftig neue Perspektiven bieten.