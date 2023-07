Die Messe Friedrichshafen hat im vergangenen Geschäftsjahr 1,4 Millionen Euro Verlust gemacht. Dennoch blicke man positiv in die Zukunft, heißt es von der Messe.

Mit einem Verlust von 1,4 Millionen Euro hat die Messe Friedrichshafen im Geschäftsjahr 2022 rote Zahlen geschrieben. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die die Messe am Donnerstag veröffentlicht hat. Der Umsatz der Messegesellschaft lag im vergangenen Jahr bei rund 11,9 Millionen Euro. Im Jahr 2021 waren es 16,6 Millionen Euro.

Die Messe Friedrichshafen begründet das unter anderem mit dem Übergang der beiden Leitmessen "Eurobike" und "AERO" in das gemeinsame Tochterunternehmen "fairnamic" mit der Messe Frankfurt. Dadurch fehlten die Umsätze und Gewinne der beiden Messen in der Bilanz der Messegesellschaft, heißt es in einer Mitteilung. Die "Eurobike" findet zudem seit 2022 nicht mehr in Friedrichshafen, sondern in Frankfurt statt.

Die "AERO" fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal als Gastveranstaltung bei der Messe Friedrichshafen statt. Das sei ein Erfolg gewesen, heißt es in der Mitteilung. Man habe einen Aussteller- und Besucherzuwachs verzeichnet.

"Turbulentes und außergewöhnliches Geschäftsjahr"

Generell sei es ein turbulentes und außergewöhnliches Geschäftsjahr gewesen, so die Messe. Zu Beginn habe die Corona-Pandemie den Messebetrieb weiterhin geprägt - sieben Messen und Veranstaltungen fielen deswegen aus. Auch danach bestand laut Mitteilung eine große Planungsunsicherheit. Insgesamt 19 Eigen- und Gastmessen fanden in Friedrichshafen statt. Dazu kamen rund 365.000 Besucherinnen und Besucher - deutlich weniger als noch vor der Corona-Pandemie.

Dennoch blicke man positiv in die Zukunft und rechne damit, dass sich die Branche weiter erhole. "Wir sind hochoptimistisch und voller Energie. Messen machen wieder Spaß - für Kunden und alle, die dafür tätig sind. Und das für eine Branche, die noch vor Kurzem von manchen totgeredet wurde", sagte Messegeschäftsführer Klaus Wellmann.

"Wetten, dass..?" und SPD-Landesparteitag an einem Wochenende

Deutschlandweite Medienpräsenz verschafften der Messe im Jahr 2022 die ZDF-Sendung "Wetten, dass..?" und der Landesparteitag der SPD, die am selben Wochenende im November auf dem Messegelände in Friedrichshafen stattfanden.