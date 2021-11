Messe "Faszination Modellbau" in Friedrichshafen

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) hat die Messe "Faszination Modellbau" begonnen. Etwa 300 Aussteller präsentieren bis Sonntag unter anderem Modelle von Eisenbahnen, Flugzeugen und Autos sowie Pistenraupen und Flugdrohnen, in neun Hallen und auf dem Freigelände. Neu in diesem Jahr ist eine Lego-Fan-Ausstellung, auf der beispielsweise Nachbauten bekannter Gebäude zu sehen sind. Daneben gibt es auch wieder eine Flugschau und einige Modell-Renn-Wettbewerbe. Organisiert wird die "Faszination Modellbau" von der Messe Sinsheim. Wegen der Verschärfung der Corona-Regeln in Baden-Württemberg dürfen nur Geimpfte, Genesene und Ungeimpfte mit einem PCR-Test zur Modellbaumesse kommen. Zu der letzten "Faszination Modellbau" vor zwei Jahren kamen rund 50.000 Besucher.