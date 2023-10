Messe "Fakuma" in Friedrichshafen

Um Kunststoffe dreht sich seit Dienstag alles bei der internationalen Fachmesse "Fakuma" in Friedrichshafen. 1.500 Aussteller aus aller Welt sind vertreten.

Auf der Fachmesse "Fakuma" geht es bis Samstag um Kunststoffe, Plastik, aber auch Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. All das steckt in Verpackungen, Textilien und Bodenbelägen, in Klebstoffen, Armaturenbrettern und Reifen. Kunststoffe und wie diese verarbeitet werden können, zeigen die Ausstellerinnen und Aussteller in den Messehallen in Friedrichshafen. 1.500 Aussteller aus aller Welt sind vertreten. Die "Fakuma" ist ein wichtiger Treffpunkt für die Branche, die Leitmesse für die Kunststoffindustrie.

Klimaschutz, Digitalisierung und Automatisierung

Eine der großen Herausforderungen der Branche ist der Klimaschutz. Aber auch Zukunftsthemen wie Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, Digitalisierung und Automatisierung beschäftigen die Unternehmen. Bis Samstag kann es wegen des großen Andrangs von Ausstellern und Fachbesuchern rund um die Messe Friedrichshafen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die letzte "Fakuma" vor zwei Jahren verzeichnete 30.000 Besucher.