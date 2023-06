In Frankfurt am Main beginnt am Mittwoch zum zweiten Mal die Fahrradfachmesse "Eurobike". Zuvor hatte sie 30 Jahre lang die Messe Friedrichshafen organisiert.

Die größte Fahrradmesse der Welt, die "Eurobike", beginnt am Mittwoch in Frankfurt. Ausgerichtet wird sie gemeinsam von der Messe Frankfurt und der Friedrichshafener Messegesellschaft, die sie zuvor über 30 Jahre am Bodensee organisiert hatte. Über 1.900 Aussteller präsentieren bis Sonntag Neuheiten und Trends rund um das Fahrrad.

Was wird bei der Fahrradmesse geboten?

Im Mittelpunkt stehen auch in diesem Jahr die E-Bikes, für die die Hersteller zum Teil neue Antriebstechniken entwickelt haben. Im Trend liegen auch weiterhin die sogenannten "Cargo-Bikes", also Lastenräder, die alles transportieren, von Wasserkisten über den Großeinkauf bis hin zum Kind.

Ein wichtiges Thema auf der Messe ist die Nachhaltigkeit. Hersteller setzen zunehmend auf Recycling und Produktion in Europa, auch in Folge der Lieferengpässe in der Corona-Zeit.

"Eurobike": Multifunktionale Fahrräder im Kommen

Bei den sogenannten "Bio-Rädern" ohne Motor sind Modelle im Kommen, die sich multifunktional einsetzen lassen, als Sport-, Trekking- und Stadtrad. Vielfältiger wird auch das Angebot an Kinderrädern, vom Alltagsrad über das Sportrad bis hin zum Mountainbike.

Die ersten drei Tage der Messe sind für Fachbesucher reserviert. Am Wochenende öffnet die Messe ihre Tore auch für das allgemeine Publikum. Die "Eurobike" in Frankfurt dauert bis Sonntag.

Trauer über Verlust der "Eurobike" am Bodensee?

Seit vergangenem Jahr wird die Messe "Eurobike" in Frankfurt ausgerichtet. Zuvor hatte sie 30 Jahre lang die Messe Friedrichshafen organisiert. Die Verantwortlichen des Messe Friedrichshafen lassen aber keine Wehmut erkennen. Die Wachstumszahlen bestätigten, dass es die richtige Entscheidung gewesen sei, vom Bodensee nach Frankfurt umzuziehen, so Frank Gauß, Pressesprecher der Messe Friedrichshafen. Ein Beispiel: in Friedrichshafen waren es zuletzt rund 630 Aussteller, in Frankfurt sind es jetzt drei Mal so viele.

Die Mainmetropole biete das Umfeld, die "Eurobike" vor allem mit Blick auf das Thema "urbane Mobilität" weiterzuentwickeln, so Gauß. Die Messe Friedrichshafen organisiert die "Eurobike" weiterhin federführend. In Frankfurt vor Ort seien in dieser Woche etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.