Messe "Eurobike" künftig auch in der Türkei und Indonesien

Die von der Messe Friedrichshafen mitorganisierte Fahrradsportmesse "Eurobike" findet im kommenden Jahr in zwei weiteren Ländern statt: in der Türkei und in Indonesien.

Die gemeinsame Tochtergesellschaft der Messen Friedrichshafen und Frankfurt, "fairnamic", veranstaltet die "Eurobike" und sieht viel Potenzial im Thema Radfahren. Es gebe kaum eine Großstadt weltweit, die beim Thema Verkehr nicht vor massiven Herausforderungen stehe, so Geschäftsführer Stefan Reisinger. Die Nachfrage nach alternativen Mobilitätsformen wachse. Deshalb rückten Fahrräder immer mehr in den Fokus, so Reisinger.

Es gibt kaum eine Großstadt weltweit, die beim Thema Verkehr nicht vor massiven Herausforderungen steht. Die Nachfrage nach zukunftsfähigen Mobilitätsformen und innovativen Produkten steigt rapide.

Neue "Eurobike"-Standorte Istanbul und Jakarta

Zusätzlich zur Messe in Frankfurt sollen die neuesten Trends rund um das Fahrrad nun auch in Istanbul und in Jakarta gezeigt werden. Die "Eurobike Istanbul" findet Ende März 2024 und die "Asiabike Jakarta" Anfang Mai 2024 statt.

Die vom Team in Friedrichshafen über Jahrzehnte geknüpften Kontakte in die Radbranche kämen dabei ebenso zum Tragen wie die internationale Erfahrung der Messe Frankfurt mit ihren globalen Standorten, heißt es in einer Mitteilung. Für die "Eurobike" ist es nicht der erste Ausflug ins Ausland. Schon einmal gab es über mehrere Jahre Ableger in China und Thailand.

Seit dem vergangenen Jahr wird die Messe "Eurobike" in Frankfurt ausgerichtet. Zuvor fand sie 30 Jahre lang in Friedrichshafen statt.