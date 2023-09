Westernmesse "Americana" startet in Friedrichshafen

per Mail teilen

Auf dem Messegelände in Friedrichshafen hat am Mittwoch die Messe "Americana" begonnen. Sie ist laut Veranstalter Europas Leitmesse für Western- und Freizeitreiten.

Rund 400 Pferde sind bis Sonntag bei der Messe "Americana" in Friedrichshafen zu sehen. Die Messe rund ums Westernreiten findet zum ersten Mal am Bodensee statt. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Sport, Zucht und Haltung. Die "Americana" ist nach Angaben der Messe Friedrichshafen die zentrale Messe für Western- und Freizeitreiten in Europa.

Turniere, Shows und Zubehör in Friedrichshafen

Die "Americana" biete eine Mischung aus Sport, Messe und Show, heißt es von den Veranstaltern. Rund 290 Aussteller aus 14 Ländern zeigen von Sätteln über Futter bis zu Stallzubehör alles, was Reitbegeisterte brauchen. Westernreitprofis messen sich mit ihren Pferden in Turnieren in 50 Disziplinen. Außerdem wird es einige Shows geben. "Western-Profis, -Neulinge und alle, die auf der Suche nach Wild-West-Feeling sind, werden auf der 'Americana' fündig", sagt Messegeschäftsführer Klaus Wellmann.

Auch Cowboystiefel dürfen in Friedrichshafen natürlich nicht fehlen. Messe Friedrichshafen/Felix Kästle

Die "Americana" gibt es als Messe seit den 1980er-Jahren. Sie fand zuletzt in Augsburg statt. In Friedrichshafen ist sie alle zwei Jahre im Wechsel mit der Messe "Pferd Bodensee" geplant.