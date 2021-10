14.000 Besucher bei "Agraria Oberschwaben"

per Mail teilen

In Ravensburg ist am Sonntag die "Agraria Oberschwaben" zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter kamen an den fünf Messetagen insgesamt rund 14.000 Besucherinnen und Besucher zu der Fachmesse für Land- und Fortwirtschaft, die aber auch Verbraucher-Angebote für die ganze Familie im Programm hatte. Die "Agraria" mit rund 200 Ausstellern war der Ersatz für die große "Oberschwabenschau", die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Die Messemacher hoffen nun, dass diese im kommenden Jahr wieder stattfinden kann.