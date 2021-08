per Mail teilen

Bei den Paralympics in Tokio hat sich die 17-jährige Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje aus Gottmadingen im Kreis Konstanz für das Finale über 1.500 Meter qualifiziert. Im Vorlauf wurde sie am Montag Dritte. Das Finale findet Dienstag gegen 14 Uhr statt. Bei den Paralympics in Tokio konnte Menje bereits über 800 Meter den vierten Platz und über 5.000 Meter den sechsten Platz belegen.