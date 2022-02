Friedrichshafener fordern Zusammenhalt in Corona-Pandemie

In Friedrichshafen haben am Samstag rund 130 Menschen für mehr Solidarität in der Pandemie demonstriert. Sie bildeten eine Menschenkette in der Innenstadt.

Die Teilnehmenden sprachen sich für mehr Zusammenhalt in der Pandemie aus und gegen eine Unterwanderung der Gesellschaft durch, wie sie sagen, "rechte, Demokratie zersetzende Kräfte". Überparteiliches Bündnis Organisiert wurde die Menschenkette von einem überparteilichen Zusammenschluss von Menschen, die nach eigenen Angaben für einen "faktenbasierten Umgang mit der Corona-Pandemie, ihren Auswirkungen und den Maßnahmen der Regierung" werben wollen. Teilnehmer waren unter anderem Vertreter des "Bündnisses für Vielfalt Friedrichshafen", der "Omas gegen Rechts Bodensee", der Grünen Friedrichshafen und der Jusos Bodenseekreis. Mit Abstand und Maske wurde in Friedrichshafen für Zusammenhalt in der Pandemie demonstriert. SWR Thomas Wagner Kritik an demokratiefeindlichen und gewaltbereiten Kräften Man beobachte mit großer Sorge, so Frank Heimpel-Labitzke, einer der Organisatoren der Menschenkette, dass eine anscheinend wachsende Zahl von Menschen ihrer Beklemmung dadurch Ausdruck verleihe, dass sie sich illegalen Veranstaltungen von demokratiefeindlichen und gewaltbereiten Kräften anschließe. Solidarität mit Pflegepersonal Unter den Demonstrierenden waren auch Unterzeichner der "Friedrichshafener Erklärung". Zahlreiche Politikerinnen und Politiker aus der Bodenseeregion und Oberschwaben hatten im Januar in einem parteiübergreifenden offenen Brief zur Unterstützung der Corona-Maßnahmen aufgerufen. Dem Aufruf gaben die Beteiligten den Titel "Friedrichshafener Erklärung". Die Unterzeichnenden fordern unter anderem Verständnis und Solidarität für Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte und für Betriebe, die während der Pandemie mit Einschränkungen kämpfen.