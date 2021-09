per Mail teilen

Bei den Paralympics in Tokio hat die Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje aus Gottmadingen im Kreis Konstanz erneut eine Medaille knapp verpasst. Über 1500m kam die 17-Jährige in 3:28,64 Minuten als Vierte ins Ziel. Bereits über 800m belegte sie den vierten Platz. Über 5000m erreichte sie den sechsten Platz. Am Donnerstag startet die zweifache Europameisterin bei den Paralympics noch auf der 400m Strecke.