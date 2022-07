per Mail teilen

Das Wimbledon-Halbfinale von Tennisspielerin Tatjana Maria aus Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) wird am Donnerstag ab 14.30 Uhr bei einem Public Viewing in Mengen gezeigt. Freunde und Familie der Tennisspielerin hätten das Public Viewing gemeinsam mit dem Verein in der Vereinsgaststätte des SC Mengen organisiert, heißt es vom Gaststättenbetreiber. Tatjana Maria hatte früher selbst für den SC Mengen gespielt.