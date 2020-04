Die Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen) schreibt ihren Einkaufsmärkten vor, wie viele Kunden gleichzeitig in das Geschäft dürfen. Die Vorgabe diene zum Schutz vor dem Coronavirus.

In einer Liste führt die Stadt Mengen dazu genau auf, wie viele Menschen gleichzeitig in Lebensmittel-, Drogerie- und Baumärkte dürfen. Laut der Verordnung darf sich auf einer Fläche von 50 Quadratmetern maximal ein Kunde aufhalten. Nur so könne ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter auch wirklich eingehalten werden, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. Kommunen, die solche Vorgaben machen, gibt es laut Bubeck in Deutschland schon mehrere. In der Region aber sei Mengen Vorreiter.